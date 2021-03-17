08:07 17 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.17
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: "когда персики цветут" – невероятные кадры садов в Испании

Получить короткую ссылку
121 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Nacho Doce
Цветущие персиковые деревья в испанском муниципалитете Айтона
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/10/34001106.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210317/34001736/foto-kogda-persiki-tsvetut-neveroyatnye-kadry-sadov-v-spain.html

Целый сад грушевых и персиковых деревьев на восемь с половиной тысяч гектаров расцвел в испанской Каталонии.

Пришла весна и окрасила деревья в прекрасные сиреневые и розовые тона.

Прекрасный каталонский сад, где растут персики и груши с легкостью может создать конкуренцию знаменитой японской сакуре.

Традиционно в период цветения сюда съезжаются тысячи туристов. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса поток желающих полюбоваться цветущими деревьями и запечатлеть их на фото стал намного меньше: приходят сюда в основном местные жители.

Такое цветение радует не только посетителей сада, но и его хозяев: ведь такое богатое цветение обещает и соответствующий урожай.

Насладитесь цветочным бумом и вы в фотоленте Sputnik.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
Проблема за проблемой: как в Европе идет вакцинация от коронавируса
Видео: Проблема за проблемой – как в Европе идет вакцинация от коронавируса
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться