Фото: "когда персики цветут" – невероятные кадры садов в Испании

Целый сад грушевых и персиковых деревьев на восемь с половиной тысяч гектаров расцвел в испанской Каталонии.

Пришла весна и окрасила деревья в прекрасные сиреневые и розовые тона.

Прекрасный каталонский сад, где растут персики и груши с легкостью может создать конкуренцию знаменитой японской сакуре.

Традиционно в период цветения сюда съезжаются тысячи туристов. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса поток желающих полюбоваться цветущими деревьями и запечатлеть их на фото стал намного меньше: приходят сюда в основном местные жители.

Такое цветение радует не только посетителей сада, но и его хозяев: ведь такое богатое цветение обещает и соответствующий урожай.

Насладитесь цветочным бумом и вы в фотоленте Sputnik.

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