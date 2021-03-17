Фото: "когда персики цветут" – невероятные кадры садов в Испании

Пришла весна и окрасила деревья в прекрасные сиреневые и розовые тона.
Прекрасный каталонский сад, где растут персики и груши с легкостью может создать конкуренцию знаменитой японской сакуре.
Традиционно в период цветения сюда съезжаются тысячи туристов. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса поток желающих полюбоваться цветущими деревьями и запечатлеть их на фото стал намного меньше: приходят сюда в основном местные жители.
Такое цветение радует не только посетителей сада, но и его хозяев: ведь такое богатое цветение обещает и соответствующий урожай.
Насладитесь цветочным бумом и вы в фотоленте Sputnik.
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