Фото: сказочная свадьба – как себе ее представляют в Китае

Свадебные фотосессии китайских пар поражают воображение интересными деталями в костюмах молодоженов, использованием ярких акцентов, а также созданием сказочной атмосферы.

Какой должна быть идеальная свадебная фотосессия? Конечно же, самой оригинальной. Китайские молодожены в своем стремлении сделать день свадьбы самым ярким и запоминающимся в их жизни ничем не отличаются от всего остального мира.

К счастью, в Китае сейчас ситуация с коронавирусом нового типа стабильна и отпраздновать шикарное торжество не представляет трудностей. Нужны только стильные элегантные наряды, либо уникальный антураж: на фоне замка, под водой, а можно и просто посреди городской улицы.

Фотосессии поражают воображением фотографов, интересными деталями в костюмах молодоженов, использованием ярких акцентов, а также созданием сказочной атмосферы. И тут не помеха даже грандиозная песчаная буря, накрывшая Китай на этой неделе.

Смотрите в фотоленте Sputnik как готовят и проводят свои незабываемые свадебные фотосессии китайские молодожены.

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