Фото: Попасть в мир Супер Марио: открытие парка аттракционов в Японии

Компания Universal Studios Japan (USJ) открыла свой отложенный из-за пандемии аттракцион, посвященный персонажу видеоигр - усатому сантехнику Марио. Стоимость проекта - 550 миллионов долларов.

Пройдя через гигантскую трубу, посетители Super Nintendo World, реальной версии созданного Сигеру Миямото Грибного королевства, встретятся с чавкающими растениями-пираньями и другими персонажами игры.

Марио изображается как невысокий, итало-американский водопроводчик, который живет в Грибном королевстве. Он неоднократно останавливает злодея Боузера, который планирует похитить принцессу Пич и подчинить себе королевство. У Марио есть другие враги и конкуренты, в том числе горилла Донки Конг и бизнесмен Варио.

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