21:32 18 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.12
  • USD17.75
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: Попасть в мир Супер Марио: открытие парка аттракционов в Японии

Получить короткую ссылку
25 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Irene Wang
Персонажи игры "Супер Марио" в парке аттракционов Super Nintendo World в Осаке.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/12/34033492.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210318/34034215/Foto-Popast-v-mir-Super-Mario-otkrytie-parka-attraktsionov-v-Yaponii.html

В Осаке открылся тематический парк Super Nintendo World, ставший частью комплекса Universal Studios Japan.

Компания Universal Studios Japan (USJ) открыла свой отложенный из-за пандемии аттракцион, посвященный персонажу видеоигр -  усатому сантехнику Марио. Стоимость проекта - 550 миллионов долларов.

Поход в кафе Кис-кис - нечто большее, чем просто времяпровождение.
© Sputnik / Ilya Naymushin
Фото - Мур-мур, еда, игра: котокафе в Красноярске
15

Пройдя через гигантскую трубу, посетители Super Nintendo World, реальной версии созданного Сигеру Миямото Грибного королевства, встретятся с чавкающими растениями-пираньями и другими персонажами игры.

Марио изображается как невысокий, итало-американский водопроводчик, который живет в Грибном королевстве. Он неоднократно останавливает злодея Боузера, который планирует похитить принцессу Пич и подчинить себе королевство. У Марио есть другие враги и конкуренты, в том числе горилла Донки Конг и бизнесмен Варио.  

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Фото: Попасть в мир Супер Марио: открытие парка аттракционов в Японии
Низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва
Видео: низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться