Фото: курносики хвостатые сопят - животные в царстве Морфея

Всемирный день сна ежегодно проводится в пятницу перед днем весеннего равноденствия, в этом году он выпадает на 19 марта.

Этот необычный день учрежден по инициативе Международного комитета дня сна в Международной ассоциации медицины сна и отмечается с 2008 года.

День сна призван обратить внимание общества на проблему нарушения сна, которое влияет на различные аспекты жизнедеятельности человека, а также уменьшить влияние нарушений сна на общественное здоровье за счет предупреждения и лечения этих нарушений.

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