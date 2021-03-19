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Фото: курносики хвостатые сопят - животные в царстве Морфея

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© AP Photo / DPA / Horst Ossinger
Спящий коала в зоопарке в Дуйсбурге, Германия
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/12/34031077.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210319/34031893/Foto-kurnosiki-khvostatyye-sopyat-zhivotnyye-v-tsarstve-Morfeya.html

Всемирный день сна ежегодно проводится в пятницу перед днем весеннего равноденствия, в этом году он выпадает на 19 марта.

Спящий человек, тематическое фото.
© CC0 / Pixabay / Wokandapix
Сплю не могу: о чем говорит дневная сонливость
Этот необычный день учрежден по инициативе Международного комитета дня сна в Международной ассоциации медицины сна и отмечается с 2008 года.

День сна призван обратить внимание общества на проблему нарушения сна, которое влияет на различные аспекты жизнедеятельности человека, а также уменьшить влияние нарушений сна на общественное здоровье за счет предупреждения и лечения этих нарушений.

Чтобы крепче спать и не страдать бессонницей, посмотрите на эти фото - только предварительно наденьте пижамку и лягте под теплое одеялко.

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