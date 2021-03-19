Фото: курносики хвостатые сопят - животные в царстве Морфея

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Всемирный день сна ежегодно проводится в пятницу перед днем весеннего равноденствия, в этом году он выпадает на 19 марта.
Этот необычный день учрежден по инициативе Международного комитета дня сна в Международной ассоциации медицины сна и отмечается с 2008 года.
День сна призван обратить внимание общества на проблему нарушения сна, которое влияет на различные аспекты жизнедеятельности человека, а также уменьшить влияние нарушений сна на общественное здоровье за счет предупреждения и лечения этих нарушений.
Чтобы крепче спать и не страдать бессонницей, посмотрите на эти фото - только предварительно наденьте пижамку и лягте под теплое одеялко.
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