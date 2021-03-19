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Фото: гора самоцветов - царские изумруды Мариинского прииска

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© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Очистка и огранка изумрудов на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210319/34051839/Foto-gora-samotsvetov-tsarskiye-izumrudy-Mariinskogo-priiska.html

Мариинский прииск – российское предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, единственного в Европе и одного из трех в мире.

Открытие уральских изумрудных копей произошло в XIX веке. В наше время из недр Уральских гор ежегодно добывают 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.

Изумруд. Архивное фото
© Photo : Пресс-служба Янтарного комбината
Найден изумруд весом более килограмма

Изумруд — один из самых ценных ювелирных камней. Полностью прозрачный экземпляр в природе встречается редко, такие камни ценятся очень высоко. Цвета изумрудов чаще всего  - это самые разнообразные оттенки зеленого.

В августе 2012 года на Малышевском месторождении был найден изумруд массой 637 граммов, годом позже, весной, на этом же месторождении обнаружили камень, масса которого составила 1011 граммов! А найденный в 2015 году редчайший изумруд - "Губернатор" - изображен на почтовой карточке, выпущенной по заказу Почты России. 

Даже самые низкокачественные обработанные камни бледно-зеленого цвета со множеством включений стоят от 40 долларов США за 1 карат, кабошоны — от 13 долларов за карат.

Например, 18-каратный изумруд Рокфеллера в 2017 году был продан за 5,5 миллиона долларов.

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