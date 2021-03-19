Фото: гора самоцветов - царские изумруды Мариинского прииска

Мариинский прииск – российское предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, единственного в Европе и одного из трех в мире.

Открытие уральских изумрудных копей произошло в XIX веке. В наше время из недр Уральских гор ежегодно добывают 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.

Изумруд — один из самых ценных ювелирных камней. Полностью прозрачный экземпляр в природе встречается редко, такие камни ценятся очень высоко. Цвета изумрудов чаще всего - это самые разнообразные оттенки зеленого.

В августе 2012 года на Малышевском месторождении был найден изумруд массой 637 граммов, годом позже, весной, на этом же месторождении обнаружили камень, масса которого составила 1011 граммов! А найденный в 2015 году редчайший изумруд - "Губернатор" - изображен на почтовой карточке, выпущенной по заказу Почты России.

Даже самые низкокачественные обработанные камни бледно-зеленого цвета со множеством включений стоят от 40 долларов США за 1 карат, кабошоны — от 13 долларов за карат.

Например, 18-каратный изумруд Рокфеллера в 2017 году был продан за 5,5 миллиона долларов.

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