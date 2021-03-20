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"Проснулся – убери свою планету": население помогает Земле

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© AP Photo / Awang Zhaxi/Xinhua
Уборка мусора на северном склоне горы Джомолунгма в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/13/34051907.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210320/34052783/den-zemli-photo-planeta-spasenie.html

Всемирный день Земли отмечается в субботу, 20 марта. Смотрите в фотоленте Sputnik, как люди в разных странах помогают планете.

Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру.

Перевод часов
© Sputnik / Константин Чалабов
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В 2021 году День весеннего равноденствия наступает 20 марта в 11.37 по кишиневскому времени.

В День Земли каждый человек и учреждение должны выступать в качестве попечителей Земли и искать, что можно сделать в области экологии, экономики и этики на благо людей и планеты.

Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была заложена Джоном МакКоннеллом, американским бизнесменом и издателем, защитником окружающей среды, создателем флага Земли.

"В этот прекрасный день весеннего равноденствия желаю вам здоровья, мира и процветания в нашем общем доме", - написала президент Молдовы Майя Санду на своей странице в соцсети Facebook.

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