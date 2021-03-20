"Проснулся – убери свою планету": население помогает Земле

Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру.
В День Земли каждый человек и учреждение должны выступать в качестве попечителей Земли и искать, что можно сделать в области экологии, экономики и этики на благо людей и планеты.
Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была заложена Джоном МакКоннеллом, американским бизнесменом и издателем, защитником окружающей среды, создателем флага Земли.
"В этот прекрасный день весеннего равноденствия желаю вам здоровья, мира и процветания в нашем общем доме", - написала президент Молдовы Майя Санду на своей странице в соцсети Facebook.
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