Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей

Первый случай COVID-19 в Молдове зафиксировали 7 марта 2020 года. С тех пор врачи усиленно работают над лечением зараженных коронавирусом. Смотрите в фотоленте, в каких условиях трудятся медики.

С момента появления коронавируса в Молдове жизнь множества людей изменилась.

Особенно почувствовали перемены молдавские медработники. Уже больше года они вынуждены трудиться на пределе своих сил в COVID-отделениях.

Защитные маски и экраны на лице, а также другая необходимая экипировка, обязательные комбинезоны, создающие "парниковый эффект". Все это медики вынуждены носить на себе всю смену в любую погоду и в любое время года.

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, в каких условиях проводят свой рабочий день молдавские врачи.

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