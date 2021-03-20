Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей

С момента появления коронавируса в Молдове жизнь множества людей изменилась.
Особенно почувствовали перемены молдавские медработники. Уже больше года они вынуждены трудиться на пределе своих сил в COVID-отделениях.
Защитные маски и экраны на лице, а также другая необходимая экипировка, обязательные комбинезоны, создающие "парниковый эффект". Все это медики вынуждены носить на себе всю смену в любую погоду и в любое время года.
Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, в каких условиях проводят свой рабочий день молдавские врачи.
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