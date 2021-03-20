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Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (251)
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  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
  • Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Так выглядит одно из COVID-отделений в стране.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/13/34053114.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210320/34053428/foto-god-borby-s-pandemiey-ispytanie-dlya-moldavskikh-vrachey.html

Первый случай COVID-19 в Молдове зафиксировали 7 марта 2020 года. С тех пор врачи усиленно работают над лечением зараженных коронавирусом. Смотрите в фотоленте, в каких условиях трудятся медики.

С момента появления коронавируса в Молдове жизнь множества людей изменилась.

Ольга Усатый
© Photo : oferită de Spitalul Clinic Republican
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Особенно почувствовали перемены молдавские медработники. Уже больше года они вынуждены трудиться на пределе своих сил в COVID-отделениях.

Защитные маски и экраны на лице, а также другая необходимая экипировка, обязательные комбинезоны, создающие "парниковый эффект". Все это медики вынуждены носить на себе всю смену в любую погоду и в любое время года. 

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, в каких условиях проводят свой рабочий день молдавские врачи.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (251)

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