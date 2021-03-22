Фото: Stop Asian Hate - азиатские общины протестовали в США

В Соединенных Штатах - снова протесты против насилия в отношении меньшинств, в этот раз свое недовольство выразили жители страны азиатского происхождения.

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно называл коронавирус "китайским", спровоцировав серьезную проблему. В определенный момент она прорвалась наружу, приняв трагическую форму: в спа-салонах Атланты 6 женщин азиатского происхождения стали жертвами 21-летнего стрелка.

Преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения в 16 городах Америки в 2020 году выросли на 150%. К таким выводам пришли калифорнийские эксперты. Нынешний президент США Джо Байден, выступая с телеобращением, осудил насилие и расистские нападки на граждан азиатской внешности.

Участники акции держали в руках плакаты "Мы не вирус" и "Остановите ненависть в отношении азиатов".

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