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Фото: Пламя и мощь: в Исландии проснулись Фаградальсфьядль и Гелдингадалсгос

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© REUTERS / Kristinn Magnusson/mbl.is
Извержение вулкана в Гелдингадалур на полуострове Рейкьянес в Исландии.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/16/34076992.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210323/34077723/Foto-Plamya-imoshch-v-Islandii-proslnulsya-Fagradalsfyadl.html

Потоки лавы и невероятные рельефы: извержение вулканов в центре полуострова Рейкьянес - поистине завораживающее зрелище.

По некоторым данным, Фаградальсфьядль не проявлял активности на протяжении 6000 лет, Гелдингадалсгос - примерно 800. А сейчас Департамент гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Исландии призвал избегать шоссе, которое связывает Рейкьявик с аэропортом.

Извержение вулкана на Камчатке сняли на видео
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке

Высота Фаградальсфьядль - горы вулканического происхождения - 385 метров над уровнем моря. Здесь практически никто не живет, однако место от этого не перестает быть крайне опасным.

Гелдингадалсгос расположена в 50 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.

Полуостров Рейкьянес, на котором "живут" вулканы - излюбленное место отдыха туристов, здесь в изобилии - горячие источники и девственная природа.  

Как разбушевались исполины с непроизносимыми названиями - в нашей фотоленте.

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