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Фото: десять погибших в результате стрельбы в супермаркете в Колорадо

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© AP Photo / Joe Mahoney
Женщины возле супермаркета King Soopers, где произошла стрельба.
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Sputnik Молдова
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В результате стрельбы в американском городе Боулдер в штате Колорадо погибли десять человек, в том числе один полицейский.

Вновь инцидент со стрельбой в общественном месте, и вновь в США.

Полиция города Боулдер в штате Колорадо примерно в 16.00 по местному времени сообщила, что по ее данным, идет "активная стрельба" в местном супермаркете. При этом правоохранители призвали население избегать место происшествия.

Руки в наручниках
© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
По горячим следам: задержан подозреваемый "дубоссарский стрелок"

По данным СМИ, неизвестный открыл огонь на парковке магазина, после чего зашел внутрь. Тело одного из погибших было найдено на стоянке. Там же обнаружен автомобиль с футляром для винтовки. После того, как на место происшествия прибыли полицейские, неизвестный начал стрелять и по ним.

После завершения полицейской операции из здания вывели мужчину в наручниках, он был без рубашки и с окровавленной ногой. предположительно, он и был стрелком. По данным полиции, задержанный мужчина проходил лечение, но не был изолирован, так как угрозы обществу, как считали специалисты, он не представлял.

​В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе один полицейский. Об этом рассказала глава местной полиции Марис Херольд, при этом выразив соболезнования семьям погибших.

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