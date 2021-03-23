Фото: десять погибших в результате стрельбы в супермаркете в Колорадо

В результате стрельбы в американском городе Боулдер в штате Колорадо погибли десять человек, в том числе один полицейский.

Вновь инцидент со стрельбой в общественном месте, и вновь в США.

Полиция города Боулдер в штате Колорадо примерно в 16.00 по местному времени сообщила, что по ее данным, идет "активная стрельба" в местном супермаркете. При этом правоохранители призвали население избегать место происшествия.

По данным СМИ, неизвестный открыл огонь на парковке магазина, после чего зашел внутрь. Тело одного из погибших было найдено на стоянке. Там же обнаружен автомобиль с футляром для винтовки. После того, как на место происшествия прибыли полицейские, неизвестный начал стрелять и по ним.

После завершения полицейской операции из здания вывели мужчину в наручниках, он был без рубашки и с окровавленной ногой. предположительно, он и был стрелком. По данным полиции, задержанный мужчина проходил лечение, но не был изолирован, так как угрозы обществу, как считали специалисты, он не представлял.

​В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе один полицейский. Об этом рассказала глава местной полиции Марис Херольд, при этом выразив соболезнования семьям погибших.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova