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Фото: Пестрота и экзотика - вьетнамские торговцы фруктами

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© AFP 2021 / Manan Vatsyayana
Продавец с фруктами на велосипеде в Ханое.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/17/34095817.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210323/34096432/Foto-Pestrota-i-ekzotika-vyetnamskiye-torgovtsy-fruktami.html

Кто сказал, что простые торговцы фруктами не могут стать музой для фотохудожников? Посмотрите эту красочную фотоленту и убедитесь, что большое видится на расстоянии.

Пирамиды, Египет
© Sputnik / Uriy Somov
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От сочного манго и свежих лимонов до тропической гуавы и сливы: самые разные фрукты торговцы в Ханое складывают в корзины и крепят на заднюю часть велосипедов. Иногда встречается и другой товар: метлы или предметы одежды.

Таких "коробейников" можно встретить в каждом уголке вьетнамской столицы. Несколько из них попали в объектив фотохудожника - в итоге получилось очень красиво.

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