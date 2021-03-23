Фото: Пестрота и экзотика - вьетнамские торговцы фруктами

Кто сказал, что простые торговцы фруктами не могут стать музой для фотохудожников? Посмотрите эту красочную фотоленту и убедитесь, что большое видится на расстоянии.

От сочного манго и свежих лимонов до тропической гуавы и сливы: самые разные фрукты торговцы в Ханое складывают в корзины и крепят на заднюю часть велосипедов. Иногда встречается и другой товар: метлы или предметы одежды.

Таких "коробейников" можно встретить в каждом уголке вьетнамской столицы. Несколько из них попали в объектив фотохудожника - в итоге получилось очень красиво.

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