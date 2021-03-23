Фото: Пестрота и экзотика - вьетнамские торговцы фруктами

Таких "коробейников" можно встретить в каждом уголке вьетнамской столицы. Несколько из них попали в объектив фотохудожника - в итоге получилось очень красиво.
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Кто сказал, что простые торговцы фруктами не могут стать музой для фотохудожников? Посмотрите эту красочную фотоленту и убедитесь, что большое видится на расстоянии.
Таких "коробейников" можно встретить в каждом уголке вьетнамской столицы. Несколько из них попали в объектив фотохудожника - в итоге получилось очень красиво.
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В результате стрельбы в американском городе Боулдер в штате Колорадо погибли десять человек, в том числе один полицейский.
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