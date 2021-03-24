Фото: каяки на улицах и спасение эму – кадры наводнения в Австралии

Небывалые проливные дожди привели к сильнейшему за последние десятилетия наводнению на востоке Австралии.

Рекордное количество осадков на восточном побережье Австралии привело к прорыву плотин и разливу рек. От сильных ливней, ставших причиной ЧП, больше всего пострадали города Порт-Маккуори, Тари и Кемпси. Досталось и крупнейшему городу страны – Сиднею.

Большая вода сносит дома, местные жители плавают между затопленными строениями на лодках, а фермеры, как могут, спасают своих животных. Местные СМИ уже окрестили происходящее "суперштормом".

По информации властей, было эвакуировано свыше 20 тысяч человек, сообщается также об одном погибшем.

По данным синоптиков, дожди и штормовой ветер продлятся до конца недели. Местные власти не исключают, что придется эвакуировать еще 30 тысяч человек.

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