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Фото: С головой - в мир любимых мультяшек

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© Sputnik / Pavel Bednyakov
"СоюзМультПарк" - единственный в России мультимедийный центр мультфильмов, где на уникальной площадке для детей и взрослых каждый сможет погрузиться в мир любимых мультипликационных героев, оживить их, получить новые навыки и раскрыть свои таланты.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210324/34108912/Foto-S-golovoy-v-mir-lyubimykh-multyashek.html

Чебурашка и все-все-все: что интересного можно найти в мультимедийном парке развлечений "СоюзМультПарк" в Москве.

На ВДНХ в российской столице появилось необычное пространство, где и дети, и "дорогие товарищи взрослые" могут не только увидеть героев любимых анимационных фильмов, но и оживить их. "СоюзМультПарк" — в нашей фотоленте.

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