Фото: С головой - в мир любимых мультяшек

Чебурашка и все-все-все: что интересного можно найти в мультимедийном парке развлечений "СоюзМультПарк" в Москве.

На ВДНХ в российской столице появилось необычное пространство, где и дети, и "дорогие товарищи взрослые" могут не только увидеть героев любимых анимационных фильмов, но и оживить их. "СоюзМультПарк" — в нашей фотоленте.

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