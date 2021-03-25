Фото: Ради впечатлений и хорошего кадра: туристы у подножья вулкана

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Взрывные фотографии и яркие эмоции - во время вулканических извержений путешественники готовы на многое.
Вулканическая активность на Земле в последнее время сильно возросла. Извергают пламя и пепел исполины в Исландии, Новой Зеландии, России, Италии. Разумеется, в век онлайна и смартфонов ни одно из этих событий не проходит мимо туристов. На что они готовы ради хорошего кадра - в нашей фотоленте.
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