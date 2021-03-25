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Фото: Ради впечатлений и хорошего кадра: туристы у подножья вулкана

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© REUTERS / Cat Gundry-Beck
Мужчина смотрит на лаву после извержения ввулкана в Исландии.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/18/34099157.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210325/34099941/Foto-Radi-vpechatleniy-i-khoroshego-kadra-turisty-u-podnozhya-vulkana.html

Взрывные фотографии и яркие эмоции - во время вулканических извержений путешественники готовы на многое.

Вулканическая активность на Земле в последнее время сильно возросла. Извергают пламя и пепел исполины в Исландии, Новой Зеландии, России, Италии. Разумеется, в век онлайна и смартфонов ни одно из этих событий не проходит мимо туристов. На что они готовы ради хорошего кадра -  в нашей фотоленте.

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