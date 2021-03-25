Фото: как один Ever Given Суэцкий канал перекрыл

Контейнеровоз ухитрился сесть на мель в Суэцком канале, в результате перекрыв его почти от берега до берега.

Из-за ЧП очередь из нефтеналивных судов, которым необходимо было попасть из Персидского залива в Средиземное море, растянулась до Аравийского моря и побережья Индии. О том, что "пробку" видно из космоса, в своем телеграм-канале сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Судно Ever Given направлялось из Китая в Голландию и село на мель на 151-м километре канала. Восемь буксиров пытаются сдвинуть корабль с места, но пока безуспешно.

Суэцкий канал остается заблокированным вторые сутки. Как следствие, дешевевшая в последние дни нефть резко пошла в рост, так как возник искусственный дефицит.

Суэцкий канал протяженностью 163 километра соединяет Средиземное и Красное моря. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота.

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