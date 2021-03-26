Фото: работа на высоте – реконструкция статуи Христа-Искупителя в Бразилии

Работы по реставрации статуи начались практически за год до юбилея.

Еще в октябре 2020 года СМИ сообщали, что для масштабной реконструкции привлекут специалистов из самых разных областей: инженеры, геологи, архитекторы, альпинисты, создатели 3D-проекций, скульпторы, каменщики и электрики, а для оценки работ будут применять беспилотники.

Рабочим предстоит заменить заржавевшие детали и отколовшиеся каменные части. При этом не забывать, что работы проводятся на высоте почти в 38 метров – именно столько составляет размер статуи с постаментом.

По словам инженеров, их главная задача, чтобы монумент простоял еще 90 лет без ремонта.

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