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Фото: работа на высоте – реконструкция статуи Христа-Искупителя в Бразилии

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© AFP 2021 / Carl De Souza
Рабочий спускается со статуи Христа-Искупителя.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/19/34124290.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210326/34124854/foto-rabota-na-vysote-rekonstruktsiya-statui-Khrista-Iskupitelya-v-brazil.html

К 90-летнему юбилею самой яркой достопримечательности Рио-де-Жанейро – статуи Христа-Искупителя – специалисты проведут масштабную реставрацию.

Работы по реставрации статуи начались практически за год до юбилея.

На статую Христа в Рио-де-Жанейро надели медицинский халат
© REUTERS / RICARDO MORAES
Как выглядит статуя Христа-Искупителя в медицинском халате - видео

Еще в октябре 2020 года СМИ сообщали, что для масштабной реконструкции привлекут специалистов из самых разных областей: инженеры, геологи, архитекторы, альпинисты, создатели 3D-проекций, скульпторы, каменщики и электрики, а для оценки работ будут применять беспилотники.

Рабочим предстоит заменить заржавевшие детали и отколовшиеся каменные части. При этом не забывать, что работы проводятся на высоте почти в 38 метров – именно столько составляет размер статуи с постаментом.

По словам инженеров, их главная задача, чтобы монумент простоял еще 90 лет без ремонта.

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