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Фото: "А олени лучше!" – пехотинцы Северного флота испытали "секретное оружие"

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Разведчики морской пехоты Северного флота провели занятия по освоению традиционных видов транспорта коренных народов Крайнего Севера.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210326/34136648/foto-oleni-luchshe-pekhotintsy-severnogo-flota-ispytali-sekretnoe-oruzhie.html

Разведчики морской пехоты Северного флота провели занятия по освоению традиционных видов транспорта коренных народов Крайнего Севера.

Российские морпехи освоили и провели первые занятия по управлению оленьими упряжками на учениях в Арктике.

В качестве экспертов военные привлекли опытных каюров из числа местных жителей, который поделились мастерством.

В годы Великой Отечественной войны на Кольском полуострове на оленях перевозили грузы, раненых и забрасывали разведчиков во вражеский тыл, теперь же опыт старших поколений можно перенять вновь. 

Тренировка проходила в оленеводческом хозяйстве поселка Ловозеро в Мурманской области. Разведчики ВМФ России попробовали самостоятельно управлять животными, запряженными в нарты, а также отработали тактику рейдовых действий в условиях Крайнего Севера. 

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