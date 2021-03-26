Фото: "А олени лучше!" – пехотинцы Северного флота испытали "секретное оружие"

Российские морпехи освоили и провели первые занятия по управлению оленьими упряжками на учениях в Арктике.

В качестве экспертов военные привлекли опытных каюров из числа местных жителей, который поделились мастерством.

В годы Великой Отечественной войны на Кольском полуострове на оленях перевозили грузы, раненых и забрасывали разведчиков во вражеский тыл, теперь же опыт старших поколений можно перенять вновь.

Тренировка проходила в оленеводческом хозяйстве поселка Ловозеро в Мурманской области. Разведчики ВМФ России попробовали самостоятельно управлять животными, запряженными в нарты, а также отработали тактику рейдовых действий в условиях Крайнего Севера.

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