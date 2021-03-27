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Фото: самые сексуальные и экстравагантные костюмы фигуристов на ЧМ-2021

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© REUTERS / Anders Wiklund/TT
Французские спортсмены Клео Хамон и Денис Стрекалин – смело и даже вызывающе.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210327/34137619/foto-samye-seksualnye-i-ekstravagantnye-kostyumy-figuristov-na-chm-2021.html

Ледовый бал производит неизгладимое впечатление не только высочайшим спортивным мастерством участников, составная часть шоу – наряды спортсменов.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года проходит в шведской столице Стокгольм с 22 по 28 марта 2021 года.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Церемония награждения.
© Sputnik / Александр Вильф
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Уже определились победители в большинстве видов соревновательной программы.

Среди мужчин лучшим стал американец Нейтан Чен. В соревновании женщин весь пьедестал заняли представительницы России: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. 

Среди спортивных пар выиграли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье место получили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 

Судьям на чемпионате мира осталось определить лишь призеров в танцах. 

Стоит отметить, что из-за запрета спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о скандале с допингом сборная РФ по фигурному катанию выступает под эмблемой Федерации фигурного катания на коньках России.  Также вместо гимна страны на награждении звучал Концерт № 1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

Но сейчас мы не о "ледовой политике", а о модных тенденциях в гардеробах спортсменов.

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