Фото: самые сексуальные и экстравагантные костюмы фигуристов на ЧМ-2021

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года проходит в шведской столице Стокгольм с 22 по 28 марта 2021 года.

Уже определились победители в большинстве видов соревновательной программы.

Среди мужчин лучшим стал американец Нейтан Чен. В соревновании женщин весь пьедестал заняли представительницы России: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

Среди спортивных пар выиграли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье место получили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Судьям на чемпионате мира осталось определить лишь призеров в танцах.

Стоит отметить, что из-за запрета спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о скандале с допингом сборная РФ по фигурному катанию выступает под эмблемой Федерации фигурного катания на коньках России. Также вместо гимна страны на награждении звучал Концерт № 1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

Но сейчас мы не о "ледовой политике", а о модных тенденциях в гардеробах спортсменов.

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