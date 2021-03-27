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Фото: Самые яркие события недели 20 - 26 марта в объективе

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© AFP 2021 / Cristina Quicler
Модель демонстрирует творение Inma Castrejon во время Андалузской недели моды Code'41 в Севилье, Испания.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1a/34138763.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210327/34140346/Foto-Samyye-yarkiye-sobytiya-nedeli-20-26-marta-v-obyektive.html

Перед вами - самые яркие и эмоциональные фотографии событий минувшей недели, которые можно считать важными, интересными или необычными.

© REUTERS / Kristinn Magnusson/mbl.is
Ради впечатлений и хорошего кадра: туристы у подножия вулкана
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Как, например, настоящий бой в неглиже: бойцы должны быть одеты в сексуальное нижнее белье. Каждое соревнование по смешанным единоборствам рассчитано максимум на 3 раунда, каждый   продолжительностью не более 3 минут.

Или - наводнение в Австралии, которая в прошлом году задыхалась от лесных пожаров.

Не спит и земля: ее жар виден, слышен и ощутим благодаря проснувшимся вулканам.

Что еще интересного нашли в мире фотографы - смотрите и наслаждайтесь.

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