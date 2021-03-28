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Не только багет: кандидаты в список Всемирного культурного наследия

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© AP Photo / Christophe Ena
Мужчина в костюме французского жандарма шестидесятых годов жонглирует двумя багетами в Дюссельдорфе, Германия.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210328/34138601/baget-candidat-spisok-kulturnogo-nasledia-unesco.html

Решение ЮНЕСКО станет известно до осени 2022 года, пока же из различных стран и источников поступают предложения.

Багет могут внести в список Всемирного культурного наследия. Заявку намерены внести представители Франции.

Документы министерство культуры подаст до конца месяца.

Ежегодно во Франции потребляют 10 миллиардов багетов. По одной из версий, первые изделия пекари испекли в XIX веке – в годы наполеоновских войн. Существует несколько вариантов изготовления хрустящего хлеба – всё зависит от предпочтений покупателя.
Mărțișor
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Мэрцишор включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО

Однако, это не единственный продукт питания (и даже не единственный вид хлеба и мучных изделий), который претендует на высокое звание "планетарной цивилизационной ценности". 

Свои предложения поступают из Япониия, Мексики, Мальты, Грузии, Узбекистана, многих других стран.

Есть среди "выдвиженцев" и предметы народных промыслов, хотя и в меньшем количестве. 

Итак, пройдемся по лонг-листу, в чем нам поможет обзорная фотолента. 

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