Не только багет: кандидаты в список Всемирного культурного наследия

Решение ЮНЕСКО станет известно до осени 2022 года, пока же из различных стран и источников поступают предложения.

Багет могут внести в список Всемирного культурного наследия. Заявку намерены внести представители Франции.

Документы министерство культуры подаст до конца месяца.

Ежегодно во Франции потребляют 10 миллиардов багетов. По одной из версий, первые изделия пекари испекли в XIX веке – в годы наполеоновских войн. Существует несколько вариантов изготовления хрустящего хлеба – всё зависит от предпочтений покупателя.

Однако, это не единственный продукт питания (и даже не единственный вид хлеба и мучных изделий), который претендует на высокое звание "планетарной цивилизационной ценности".

Свои предложения поступают из Япониия, Мексики, Мальты, Грузии, Узбекистана, многих других стран.

Есть среди "выдвиженцев" и предметы народных промыслов, хотя и в меньшем количестве.

Итак, пройдемся по лонг-листу, в чем нам поможет обзорная фотолента.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova