Фото: робот София теперь еще и мастер кисти – ее работы выставили на аукцион

Человекоподобный робот был разработан гонконгской компанией таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также взаимодействовать с ними.
С Софией проводилось множество встреч по всему миру. Теперь она научился создавать картины.
Свои работы начинающая художница создавала в сотрудничестве с 31-летним итальянским мастером цифрового изобразительного креатива Андреа Боначето, известным своими красочными портретами, на некоторых из которых изображены известные люди.
Ученица объединила элементы из произведений наставника, истории искусства и собственных рисунков, выполненных от руки.
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