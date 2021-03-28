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Фото: робот София теперь еще и мастер кисти – ее работы выставили на аукцион

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© REUTERS / Tyrone Siu
София со своими картинами.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1c/34161759.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210328/34162247.html

К творческому процессу начинающая художница приступила, вооружившись знаниями из истории искусств и заручившись помощью опытного наставника.

Человекоподобный робот был разработан гонконгской компанией таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также взаимодействовать с ними.

Логотип Walt Disney Company
© Video : Ruptly / AP / HBOMAX.com / Disney / Daniel @kd97__
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С Софией проводилось множество встреч по всему миру. Теперь она научился создавать картины. 

Свои работы начинающая художница создавала в сотрудничестве с 31-летним итальянским мастером цифрового изобразительного креатива Андреа Боначето, известным своими красочными портретами, на некоторых из которых изображены известные люди. 

Ученица объединила элементы из произведений наставника, истории искусства и собственных рисунков, выполненных от руки.

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