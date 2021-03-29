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Я укола не боюсь?! Как люди реагируют на прививку от COVID – фото

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (334)
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© AFP 2021 / Phill Magakoe
Медицинского работника иммунизируют препаратом Johnson & Johnson в Клерксдорпе, ЮАР.
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Sputnik Молдова
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Более чем в 130 странах уже полным ходом идет вакцинация против коронавируса. Фотографам мира удалось запечатлеть искренние эмоции людей во время введения сыворотки.

Иммунизация проходит поэтапно, и приоритет отдается тем, кому грозят опасные осложнения, например, пожилым людям и тем, кто подвержен высокому риску заражения и передачи, в первую очередь – медицинским работникам.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Этапы вакцинации от COVID-19 в Молдове: обозначены сроки и категории граждан

По данным Всемирной организации здравоохранения, на начало марта число привитых от коронавируса в мире людей превысило 300 миллионов, и эта цифра постоянно растет.

Репортеры по всему миру не упустили возможности запечатлеть людей, которые пришли привиться, чтобы приобрести антитела к коронавирусу.

Неподдельная реакция публики в разных странах во время вакцинации против COVID-19 - в фотогалерее Sputnik.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (334)

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