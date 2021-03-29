Я укола не боюсь?! Как люди реагируют на прививку от COVID – фото

Иммунизация проходит поэтапно, и приоритет отдается тем, кому грозят опасные осложнения, например, пожилым людям и тем, кто подвержен высокому риску заражения и передачи, в первую очередь – медицинским работникам.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на начало марта число привитых от коронавируса в мире людей превысило 300 миллионов, и эта цифра постоянно растет.
Репортеры по всему миру не упустили возможности запечатлеть людей, которые пришли привиться, чтобы приобрести антитела к коронавирусу.
Неподдельная реакция публики в разных странах во время вакцинации против COVID-19 - в фотогалерее Sputnik.
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