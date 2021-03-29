23:51 29 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.97
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно

Получить короткую ссылку
118
Новости
Все новости
Все новости
  • Частично освобожденный контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
  • Контейнеровоз Ever Given вблизи. Вид с одного из буксиров
  • Буксир возле контейнеровоза Ever Given
  • Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды
  • 23 марта Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение
  • Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
  • Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире
  • Буксиры возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
  • Общий вид судов, ожидающих своей очереди рядом с Суэцким каналом
  • В операции по снятию с мели грузового гиганта принимали участие 15 буксиров
  • Чтобы вернуть подвижность судну, которое перекрыло морское движение, из-под него вынули 27 тысяч кубометров песка на глубине до 18 метров
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Частично освобожденный контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1d/34174432.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210329/34174778/foto-operatsiya-spaseniya-kak-vytaskivali-zastryavshee-v-suez-canal-sudno.html

Многодневная спецоперация по снятию с мели 400-метрового контейнеровоза завершилась успехом: Суэцкий канал разблокирован, навигация возобновилась.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды. В минувший вторник он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение.

Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели
© Video : Администрация Суэцкого канала
Видео: контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели

В операции по снятию с мели грузового гиганта принимали участие 15 буксиров. Кроме того, чтобы вернуть подвижность судну, которое перекрыло морское движение, из-под него вынули 27 тысяч кубометров песка на глубине до 18 метров.

Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

Смотрите в фотоленте Sputnik как вытаскивали застрявшее судно Ever Given в Суэцком канале.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно
Почему США испугались арктической экспедиции России “Умка-2021”
Видео: почему США испугались арктической экспедиции России "Умка-2021"
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться