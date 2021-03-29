Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды. В минувший вторник он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение.

В операции по снятию с мели грузового гиганта принимали участие 15 буксиров. Кроме того, чтобы вернуть подвижность судну, которое перекрыло морское движение, из-под него вынули 27 тысяч кубометров песка на глубине до 18 метров.

Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

Смотрите в фотоленте Sputnik как вытаскивали застрявшее судно Ever Given в Суэцком канале.

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