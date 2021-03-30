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Фото: весна в цвете – в Индии отмечают традиционный фестиваль красок Холи

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© AP Photo / Rajanish Kakade
Празднование фестиваля Холи в Мумбаи, Индия.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1d/34176590.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210330/34177273/foto-vesna-v-tsvete-v-Indii-proshel-traditsionnyy-festival-krasok-kholi.html

В Индии отметили традиционный праздник Холи, символизирующий наступление весны и начало нового сезона сельскохозяйственных работ.

В Индии в понедельник начался, ставший уже традиционным, знаменитый Фестиваль красок Холи. В эти дни люди обсыпают друг друга яркими цветными порошками и обливают водой. Фестиваль проходит ежегодно в начале весны и помимо того, что это красочный обычай, привлекающий толпы туристов в страну,  это еще и религиозный обряд.

© REUTERS / Nacho Doce
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По легенде, название праздника идет от имени демоницы Холики, победу над которой в эти дни отмечают индуисты всего мира.

И здесь пандемия внесла свои коррективы. Из-за роста заболеваемости, власти во многих штатах страны запретили собираться многочисленными группами и отмечать праздник. В других же штатах, где ситуация с ростом числа инфицированных наиболее серьезная, людям было отказаться от участия в фестивале людей старше 60 лет и детей до 10 лет.

Смотрите в фотоленте Sputnik как в Индии отметили праздник Холи, символизирующий началу весны и победе добра над злом,.

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