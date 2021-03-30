Фото: не просто руины – историческое наследие мира на суше и в море

В фотоленту, составленную по версии Heritage daily, вошли фотографии и графические иллюстрации местностей, где находились древние города и затонувшие объекты.

Какие тайны скрывают развалины старинных зданий, сколько занимательных историй могут поведать затонувшие статуи и города?

Вот, например, Атлит-Ям. Поселение эпохи неолита, расположенное в заливе Атлит у побережья Кармель на территории современного Израиля, когда-то занимало территорию в 40 тысяч квадратных метров и состояло из прямоугольных домов, очагов, колодца и каменного круга, датируемого примерно 7000 годом до нашей эры. Как утверждают ученые Итальянского национального института геофизики и вулканологии в Пизе, поселение было затоплено из-за вулканического обвала восточного склона горы Этна, вызвавшего цунами.

На Крите сохранились остатки древнего дорийского города Олуса, он расположен по обе стороны перешейка, соединяющего полуостров Спиналонга с материком в современном городе Элунда. Самые ранние свидетельства существования поселения относятся к периоду с восьмого века до нашей эры до второго персидского вторжения в Грецию в 480 году до нашей эры. Ученые полагают, что город был затоплен примерно во 2 веке нашей эры из-за тектонического сдвига, вызванного мощнейшим землетрясением.

А что вы скажете про "гавань порока" – частично затонувший римский город Байя? Он расположен на берегу Неаполитанского залива в современной коммуне Баколи в Италии. Самые ранние упоминания о городе относятся к 178 году до нашей эры. Поселок превратился в популярный римский курорт, завоевавший репутацию гедонистического образа жизни. И этот город стал жертвой вулканической активности: в 8 веке нашей эры рельеф суши вокруг залива Поццуоли изменился настолько, что населенный пункт оказался под водой.

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Эти и другие секреты могут рассказать нам не просто руины - величественные останки древних цивилизаций. Подробнее о них - в нашей фотоленте.

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