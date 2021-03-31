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Фото: Спартак и коза Маруся: сценки из жизни одного российского пенсионера

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© REUTERS / Alexei Kolchin
Свой дом он превратил в галерею, наполнив ее собственными живописными полотнами.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1e/34180795.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210331/34180954/foto-spartak-i-koza-marusya-stseny-iz-zhizni-odnogo-rossiyskogo-pensionera.html

Пенсионер Владимир Седаков по прозвищу Спартак живет в Екатеринбурге и давно признан местной достопримечательностью.

Как 83-летняя пенсионерка стала моделью журнала Vogue
© Ruptly
Пенсионерка из Челябинска оказалась моделью журнала Vogue
Активный образ жизни 74-летнего Владимира Седакова, который покрыл себя татуировками с головы до ног, сильно отличается от повседневности типичного пенсионера.

Спартак (так он себя называет) пишет стихи и картины, носит невероятные костюмы собственного кроя, а также с удовольствием общается с котом плотной комплекции и очаровательной козой Марусей.

Как живется известному неформалу из Екатеринбурга – смотрите в нашей фотоленте.

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