Фото: Спартак и коза Маруся: сценки из жизни одного российского пенсионера

Пенсионер Владимир Седаков по прозвищу Спартак живет в Екатеринбурге и давно признан местной достопримечательностью.

Активный образ жизни 74-летнего Владимира Седакова, который покрыл себя татуировками с головы до ног, сильно отличается от повседневности типичного пенсионера.

Спартак (так он себя называет) пишет стихи и картины, носит невероятные костюмы собственного кроя, а также с удовольствием общается с котом плотной комплекции и очаровательной козой Марусей.

Как живется известному неформалу из Екатеринбурга – смотрите в нашей фотоленте.

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