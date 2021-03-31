20:04 31 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.65
Поиск
Фото

Лучшие фото в марте 2021 года – чем запомнится уходящий месяц

Получить короткую ссылку
14 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Член клуба закаливания и зимнего плавания участвует в конкурсе во время празднования Масленицы в Новосибирске.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1f/34207682.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210331/34208632/luchshie-foto-v-marte-2021-goda-chem-zakonchitsya-ukhodyaschiy-mesyats.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, каким был и чем запомнится март 2021 года – лучшие снимки, сделанные в первый весенний месяц.

Первый весенний месяц успел подарить тепло и радость первых весенних цветов.

© AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images
Самые яркие события недели 20 - 26 марта в объективе
27

Но вместе с тем немало озадачил мировую экономику – за судьбой контейнеровоза, застрявшего на мели в Суэцком канале, наблюдал весь мир. Да и акции протеста не прекращаются: Европа недовольна массовыми ограничениями из-за пандемии, а восьмого марта по планете прокатилась волна митингов в защиту прав женщин.

Как бы то ни было, жизнь идет своей чередой: природа просыпается, люди спешат по своим повседневным делам, да и культурная жизнь общества не стоит на месте, несмотря на ограничения и пандемию.

Смотрите в фотоленте Sputnik, чем нам запомнится этот март.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Лучшие фото в марте 2021 года – чем запомнится уходящий месяц
Ships once again moving along Suez Canal after Ever Given refloated
Видео: снова в путь – как была возобновлена навигация по Суэцкому каналу
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться