Лучшие фото в марте 2021 года – чем запомнится уходящий месяц

Смотрите в фотоленте Sputnik, каким был и чем запомнится март 2021 года – лучшие снимки, сделанные в первый весенний месяц.

Первый весенний месяц успел подарить тепло и радость первых весенних цветов.

Но вместе с тем немало озадачил мировую экономику – за судьбой контейнеровоза, застрявшего на мели в Суэцком канале, наблюдал весь мир. Да и акции протеста не прекращаются: Европа недовольна массовыми ограничениями из-за пандемии, а восьмого марта по планете прокатилась волна митингов в защиту прав женщин.

Как бы то ни было, жизнь идет своей чередой: природа просыпается, люди спешат по своим повседневным делам, да и культурная жизнь общества не стоит на месте, несмотря на ограничения и пандемию.

Смотрите в фотоленте Sputnik, чем нам запомнится этот март.

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