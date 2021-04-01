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Фото: рассмеши политика – как шутят мировые политические лидеры

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© AFP 2021 / Saul Loeb
Президент США Барак Обама подмигивает, рассказывая анекдот о месте своего рождения во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, 2012 год .
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1f/34202161.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210401/34203143.html

В День смеха Sputnik приготовил для вас подборку самых смешных и забавных фото лидеров мировой политики.

“Приеду” - Путин пошутил про “еще один дворец”.
© Sputnik
Видео: "Приеду" – Путин пошутил про "еще один дворец"
Они смеются, кривляются и откровенно дурачатся. При этом их совсем не смущает количество журналистов и фотокамер вокруг: ведь они привыкли всегда быть на виду.

Речь идет о политиках самого высокого ранга. В конце концов, ничто человеческое им не чуждо. Ведь, помимо обсуждений важных общественно значимых вопросов, в жизни всегда есть место шутке.

Смотрите в фотоподборке Sputnik, как веселятся и шутят мировые политические лидеры.

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