Фото: рассмеши политика – как шутят мировые политические лидеры

https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1f/34202161.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/photo/20210401/34203143.html
В День смеха Sputnik приготовил для вас подборку самых смешных и забавных фото лидеров мировой политики.
Они смеются, кривляются и откровенно дурачатся. При этом их совсем не смущает количество журналистов и фотокамер вокруг: ведь они привыкли всегда быть на виду.
Речь идет о политиках самого высокого ранга. В конце концов, ничто человеческое им не чуждо. Ведь, помимо обсуждений важных общественно значимых вопросов, в жизни всегда есть место шутке.
Смотрите в фотоподборке Sputnik, как веселятся и шутят мировые политические лидеры.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova