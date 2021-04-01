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Фото: Пасха в шоколаде – шедевры итальянского кондитера

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© AFP 2021 / Vincenzo Pinto
Шоколадное пасхальное яйцо в честь тунисского дизайнера Azzedine Alaia в кондитерской в Риме
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/01/34218209.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210401/34218358/foto-paskha-v-shokolade-shedevry-italyanskogo-konditera.html

Римский шеф-повар Уолтер Муско изготовил уникальные шоколадные яйца к предстоящему празднику Пасхи. Каждое творение кондитера – дань уважения великому художнику или артисту.

Шеф-кондитер Вальтер Муско превратил свой магазин в рабочем районе Рима в настоящую художественную галерею. На обозрение посетителей выставлены пасхальные яйца, созданные в честь великих имен из мира искусства и литературы.

"Идея очень проста: я очень люблю искусство и постоянно стремлюсь расширять свой кругозор в литературе, музыке и кино. Все художники и артисты, дань уважения которым я отдаю на этой выставке, очень много значат для меня. Они не только самые именитые, но и больше всего нравятся мне", – объясняет кондитер.

По словам Муско, его творения полностью съедобны, но при желании могут сохраняться в течение многих лет при условии нахождения в прохладном месте и ни в коем случае не на солнце.

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