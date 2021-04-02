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Фото: как погладь кита – уникальная возможность для туристов в Мексике

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© AFP 2021 / Guillermo Arias
Аэросъемка серого кита у лодки с наблюдателями в Мексике
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/01/34218490.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210402/34218989/foto-kak-poglad-kita-unikalnaya-vozmozhnost-dlya-turistov-v-meksike.html

Есть много необычных туристический диковин, которые любители путешествий стремятся обязательно внести в свой "послужной список". Одна из них – полуостров Баха Калифорния, где можно погладить серых китов.

Необычный вид отдыха предлагают туристам на мексиканском полуострове Баха Калифорния. У приезжающих сюда есть уникальная возможность пообщаться с живыми китами в непосредственно в среде их обитания.

© CC BY-SA 4.0 / Alis901 / Kareersee, Latemar (cropped image)
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Каждый год киты приплывают в залив у полуострова из холодных вод Арктики, чтобы в местных теплых и спокойных водах произвести и воспитать потомство. Маленькие китята, изучая окружающий мир, особенно охотно идут на контакт с людьми, подплывая очень близко к туристам, и даже позволяя себя погладить.

Каждую группу туристов сопровождает гид-биолог, который внимательно следит за тем, чтобы киты не причинили вреда туристам, а те, в свою очередь, не нарушали правил общения с уникальными представителями фауны нашей планеты.

Смотрите в фотоленте Sputnik как проходит необычное общение людей и китов.

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