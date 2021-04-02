Фото: как погладь кита – уникальная возможность для туристов в Мексике

Есть много необычных туристический диковин, которые любители путешествий стремятся обязательно внести в свой "послужной список". Одна из них – полуостров Баха Калифорния, где можно погладить серых китов.

Необычный вид отдыха предлагают туристам на мексиканском полуострове Баха Калифорния. У приезжающих сюда есть уникальная возможность пообщаться с живыми китами в непосредственно в среде их обитания.

Каждый год киты приплывают в залив у полуострова из холодных вод Арктики, чтобы в местных теплых и спокойных водах произвести и воспитать потомство. Маленькие китята, изучая окружающий мир, особенно охотно идут на контакт с людьми, подплывая очень близко к туристам, и даже позволяя себя погладить.

Каждую группу туристов сопровождает гид-биолог, который внимательно следит за тем, чтобы киты не причинили вреда туристам, а те, в свою очередь, не нарушали правил общения с уникальными представителями фауны нашей планеты.

Смотрите в фотоленте Sputnik как проходит необычное общение людей и китов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova