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Российский всеармейский конкурс по ски-альпинизму "Саянский марш"

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© Sputnik / Ilya Naymushin
Участница лыжного марш-броска всеармейского конкурса по ски-альпинизму "Саянский марш" во время спуска по закрепленной веревке на скальном спецучастке в горах Западных Саян.
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Sputnik Молдова
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Состязания, которые входят в программу Армейских международных игр - 2021, стартовали на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки "Ергаки" в Красноярском крае.

Силами и умением померятся сборные Центрального, Южного, Восточного, Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, а также команды военных училищ: Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала В. Ф. Маргелова, Военного института физической культуры, женская сборная Вооруженных сил России, команда Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Впервые в конкурсе примет участие команда военнослужащих Северного флота.

Тактические учения мотострелковой бригады Северного флота
© Sputnik / Павел Львов
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В первый день соревнований военнослужащие совершили 25-километровый лыжный марш с отработкой специальных задач: поиском пострадавшего в лавине, передвижением на лыжах в связках, стрельбой в составе отделения, спуском по закрепленной веревке, подъемом пострадавшего по склону, а также подъемом по склону в кошках с использованием закрепленных судейских перил.

В рамках соревнований участникам конкурса также предстоит совершить 50-километровый лыжный марш с выполнением 12 специальных задач, в которые включены преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, метание гранат и другие.

По итогам конкурса победитель получит Кубок Вооруженных сил Российской Федерации, а также право представлять страну на Армейских международных играх.

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