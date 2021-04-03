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Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе

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Тема:
События Кишинева (220)
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  • 14 кошек обедают, играют и проводят время с гостями кафе.
  • Обитатели котокафе - игривые и очень приветливые.
  • Клиенты могут играть с животными, но им не разрешается кормить их с тарелок.
  • Кошки любят играть и друг с другом - на радость посетителям.
  • Разве можно уйти с плохим настроением после общения с такими милахами?
  • Люди по-разному реагируют на эту инициативу.
  • Pisicile, o metodă inedită de a relaxa clienții
  • Их отловили, вакцинировали, а после карантина привезли в кафе.
  • Но есть среди персонала заведения и несколько породистых животных.
  • Коты ищут человеческого внимания, заботы и игр.
  • За игрой пушистиков можно наблюдать вечно.
  • Клиентам разрешается угощать котиков специальным кормом.
  • Некоторые посетители признаются, что приходят в котокафе расслабиться и набраться энергии.
© Sputnik / Mihai Caraus
14 кошек обедают, играют и проводят время с гостями кафе.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1f/34195968.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210403/34197159/Foto-rasslabit-klientov-koshki-chisinau-kotokafe.html

Некоторые любители кошек не могут позволить себе держать этих милых пушистиков дома. Выход из положения предлагает житель молдавской столицы: он открыл в городе котокафе. Посетители могут вволю наиграться с усатыми-полосатыми.

Поход в кафе Кис-кис - нечто большее, чем просто времяпровождение.
© Sputnik / Ilya Naymushin
Фото - Мур-мур, еда, игра: котокафе в Красноярске
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Идея не нова, такие котокафе существуют во многих странах. В кишиневском живут 14 кошек: они игривы и жаждут внимания. Посетители признаются, что проводят время в кафе, чтобы расслабиться и получить от пушистиков заряд энергии.

Кстати, для клиентов предусмотрены определенные правила. Прежде чем войти в помещение, нужно продезинфицировать руки. Кормить кошек едой из тарелки запрещено, разрешается только специальный корм для животных. Животных нельзя дразнить и уж тем более причинять им боль.  

Судя по кошачьим физиономиям, их пока все устраивает.

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Тема:
События Кишинева (220)

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В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
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