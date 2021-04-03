Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе

Некоторые любители кошек не могут позволить себе держать этих милых пушистиков дома. Выход из положения предлагает житель молдавской столицы: он открыл в городе котокафе. Посетители могут вволю наиграться с усатыми-полосатыми.

Идея не нова, такие котокафе существуют во многих странах. В кишиневском живут 14 кошек: они игривы и жаждут внимания. Посетители признаются, что проводят время в кафе, чтобы расслабиться и получить от пушистиков заряд энергии.

Кстати, для клиентов предусмотрены определенные правила. Прежде чем войти в помещение, нужно продезинфицировать руки. Кормить кошек едой из тарелки запрещено, разрешается только специальный корм для животных. Животных нельзя дразнить и уж тем более причинять им боль.

Судя по кошачьим физиономиям, их пока все устраивает.

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