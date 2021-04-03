Фото: привет из прошлого – все взрослые Кишинева знают, чего лишился город

Аттракционы, которые остались в молдавской столице со времен СССР, сейчас больше напоминают декорации для съемки триллера, чем место для отдыха и развлечений.

А когда-то все было совсем не так. "Пойти на карусели" считалось для детей большим праздником, потому что, помимо самих аттракционов, их ждало мороженое, сладкая вата, газировка, море позитива и впечатлений.

На аттракционах всегда были "бродячие" фотографы: это сейчас у каждого смартфон с фотокамерой, а тогда, в 80-е, уличные "боги объектива" ловили незабываемые эмоции на лицах детей и взрослых. У многих кишиневцев эти фото хранятся, некоторые делятся ностальгическими снимками в соцсетях.

А что же в наши дни? Сейчас "чертово колесо", "кишиневские горки" и многие другие прекрасные аттракционы заброшены, проржавели и ждут, похоже, своего последнего часа. Придут ли им на смену другие? Или лозунг "Все лучшее - детям" уйдет в прошлое вместе со старыми каруселями?

Неприглядное настоящее кишиневских аттракционов - в нашей фотоленте.

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