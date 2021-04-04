Фото: выучка и дисциплина - как проходит конкурс "Авиадартс-2021"

В авиационных частях Южного военного округа (ЮВО) России начался первый этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей.

Более 100 экипажей оперативно-тактической, военно-транспортной и армейской авиации соединений и воинских частей ЮВО, а это примерно 1,2 тысячи военнослужащих летного и инженерно-технического состава "сразятся" в ходе испытаний.

"Экипажи преодолеют систему противовоздушной обороны, проведут воздушную разведку, отработают одиночный и парный пилотаж, боевое применение ракетно-бомбового вооружения по наземным целям, а также задачи воздушной навигации", - сообщили в Минобороны.

На полигонах все подготовлено для стрельб и пусков ракет, в конкурсе примут участие истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-29СМТ и Су-30СМ, а также боевые ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 "Ночной охотник" и транспортно-боевые Ми-35 и Ми-8.

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