07:37 04 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.23
  • USD18.09
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.65
Поиск
Фото

Фото: выучка и дисциплина - как проходит конкурс "Авиадартс-2021"

Получить короткую ссылку
7 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vitaly Timkiv
Пилот садится в кабину многоцелевого истребителя СУ-27 перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/03/34246346.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210404/34247239/Foto-vyuchka-i-distsiplina-kak-prokhodit-konkurs-Aviadarts-2021.html

В авиационных частях Южного военного округа (ЮВО) России начался первый этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей.

Более 100 экипажей оперативно-тактической, военно-транспортной и армейской авиации соединений и воинских частей ЮВО, а это примерно 1,2 тысячи военнослужащих летного и инженерно-технического состава "сразятся" в ходе испытаний.

"Экипажи преодолеют систему противовоздушной обороны, проведут воздушную разведку, отработают одиночный и парный пилотаж, боевое применение ракетно-бомбового вооружения по наземным целям, а также задачи воздушной навигации", - сообщили в Минобороны.

На полигонах все подготовлено для стрельб и пусков ракет, в конкурсе примут участие истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-29СМТ и Су-30СМ, а также боевые ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 "Ночной охотник" и транспортно-боевые Ми-35 и Ми-8.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
По улицам с патрульными: первая ночь комендантского часа в Кишиневе
По улицам с патрульными: первая ночь комендантского часа в Кишиневе
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться