Фото: лед на воздух - противопаводковый подрыв на реке Бия в Алтайском крае

Весенние паводки в Алтайском крае могут быть достаточно сильными, так что накануне в регионе специалисты приступили к подрыву льда.

Как информируют спасатели, "за период подготовки к паводку в регионе проведена распиловка льда на участках протяженностью более 3300 метров, чернение льда на площади 2400 квадратных метров".

Ранее специалисты сообщили, что в верховьях водных артерий, в том числе реки Бия, накопилось до 200% снежного запаса. Если эта махина растает, серьезных подтоплений не избежать. Поэтому к делу приступили эксперты, которые способны произвести профилактические подрывы льда.



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