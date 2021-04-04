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Фото: лед на воздух - противопаводковый подрыв на реке Бия в Алтайском крае

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  • Подрыв ледового поля военнослужащими инженерно-саперного подразделения общевойскового объединения ЦВО на реке Бия в Алтайском крае.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Подрыв ледового поля военнослужащими инженерно-саперного подразделения общевойскового объединения ЦВО на реке Бия в Алтайском крае.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/03/34247299.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210404/34247906/Foto-led-na-vozduh-podryv-lda-na-reke-Biya-v-Altayskom-kraye.html

Весенние паводки в Алтайском крае могут быть достаточно сильными, так что накануне в регионе специалисты приступили к подрыву льда.

Как информируют спасатели, "за период подготовки к паводку в регионе проведена распиловка льда на участках протяженностью более 3300 метров, чернение льда на площади 2400 квадратных метров".

Ранее специалисты сообщили, что в верховьях водных артерий, в том числе реки Бия, накопилось до 200% снежного запаса. Если эта махина растает, серьезных подтоплений не избежать. Поэтому к делу приступили эксперты, которые способны произвести профилактические подрывы льда.  
 

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