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Фото: пехота, авиация и тяжелая техника - кадры с репетиции парада Победы

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© Sputnik / Evgeny Biyatov
Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/05/34268033.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210405/34268311/Foto-pekhotaaviatsiyaityazhelayatekhnika-kadrysrepetitsiiparadaPobedy.html

Репетиция стартовала ровно в тот час, когда 9 мая на Красной площади начнется парад, приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Воздушная часть парада Победы. Архивное фото
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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На подмосковном полигоне Алабино прошла первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы. В ней приняли участие более 12 тысяч военнослужащих и около 200 единиц наземной техники. Кроме того, в небо поднялись 76 самолетов и вертолетов, по одному за каждый год, прошедший со дня Великой Победы. 

Участникам парада предстоит еще несколько совместных репетиций. Парадная площадка в Алабине в точности повторяет размеры Красной площади. Самые ответственные репетиции у участников парада еще впереди, а мы пока можем полюбоваться красочными фотографиями. 

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Фото: пехота, авиация и тяжелая техника - кадры с репетиции парада Победы
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