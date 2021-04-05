Фото: пехота, авиация и тяжелая техника - кадры с репетиции парада Победы

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Репетиция стартовала ровно в тот час, когда 9 мая на Красной площади начнется парад, приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Sputnik / Vladimir Sergeev
На подмосковном полигоне Алабино прошла первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы. В ней приняли участие более 12 тысяч военнослужащих и около 200 единиц наземной техники. Кроме того, в небо поднялись 76 самолетов и вертолетов, по одному за каждый год, прошедший со дня Великой Победы.
Участникам парада предстоит еще несколько совместных репетиций. Парадная площадка в Алабине в точности повторяет размеры Красной площади. Самые ответственные репетиции у участников парада еще впереди, а мы пока можем полюбоваться красочными фотографиями.
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