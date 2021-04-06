Фото: тестовые соревнования к Олимпиаде-2022 в Пекине

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Тестовые соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года проходят в столице Поднебесной с 1 по 10 апреля по нескольким дисциплинам.
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REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Ранее все международные соревнования, которые должны были пройти в Пекине к предстоящим Олимпийским играм, были отменены из-за пандемии.
Первенства проводятся в Национальном плавательном центре, Государственном дворце спорта, Национальном конькобежном дворце, Столичном дворце спорта и спортивном комплексе "ЛеСпортс Центр".
Для участия в тестовых соревнованиях привлекли часть профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей из Национального спортивного союза, Китайского союза инвалидов, а также департамента спорта и физической культуры Пекина.
Зимние Игры в Пекине намечены на 4-20 февраля 2022 года.
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