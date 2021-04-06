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Фото: тестовые соревнования к Олимпиаде-2022 в Пекине

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© Sputnik / Zhanna Manukyan
Табло с обратным отсчетом времени до начала зимних Олимпийских игр 2022 в Олимпийском парке в Пекине.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/05/34271836.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210406/34272727/Foto-testovyye-sorevnovaniya-k-Olimpiade-2022-v-Pekine.html

Тестовые соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года проходят в столице Поднебесной с 1 по 10 апреля по нескольким дисциплинам.

Мужчина с котом в сумке на фоне олимпийских колец в Токио
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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Ранее все международные соревнования, которые должны были пройти в Пекине к предстоящим Олимпийским играм, были отменены из-за пандемии.

Первенства проводятся в Национальном плавательном центре, Государственном дворце спорта, Национальном конькобежном дворце, Столичном дворце спорта и спортивном комплексе "ЛеСпортс Центр".  

Для участия в тестовых соревнованиях привлекли часть профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей из Национального спортивного союза, Китайского союза инвалидов, а также департамента спорта и физической культуры Пекина.

Зимние Игры в Пекине намечены на 4-20 февраля 2022 года.  

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