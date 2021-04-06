Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху

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Пасхальный кролик стал гвоздем программы на пресс-конференции Джен Псаки, он настолько распоясался, что даже станцевал.
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AP Photo / Filippo Monteforte
Несмотря на то что журналисты не могли сдержать хохот, пресс-секретарь Белого дома умело игнорировала ушастого гостя и продолжала брифинг.
Более радушный прием кролику оказала президентская чета. Первая леди Джилл Байден подарила гостю тюльпан, и какое-то время на балконе "выступающих" было трое: президент, его супруга и пасхальный кролик.
Пасху католический мир в нынешнем году отмечает почти за месяц до православной.
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