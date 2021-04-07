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Фото: самурай "на удаленке": онлайн-уроки японского мастера в Токио

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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Инструктор по боевым искусствам теперь ведет онлайн-уроки в Токио.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/06/34285838.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210407/34286336/Foto-pobyt-samurayem-onlayn-uroki-yaponskogo-mastera-v-Tokio.html

Еще недавно Косиро Минамото надеялся встретить иностранных туристов во время Олимпийских игр и познакомить их с искусством самураев.

Но когда в прошлом году оргкомитет Токио-2020 решил, что Игры будут отложены, а затем было объявлено, что соревнования пройдут без зарубежных зрителей, он был вынужден отказаться от своих планов.

© AP Photo / Jae C. Hong
Официальное решение: на Олимпиаде в Токио не будет иностранных болельщиков

Минамото, изучавший боевые искусства 35 лет, известен своим изобретением бугаку, или "танца воина": уникального вида исполнительского искусства, сочетающего владение самурайским мечм с песнями и танцами классической японской драмы.

Мастер надеялся, что его бизнес будет процветать во время Олимпийских игр в Токио. Он потратил около 45 тысяч долларов на оборудование и ремонт своей школы в 2019 году, готовясь к наплыву иностранцев.

Сейчас он нашел новый способ привлечь своих учеников по всему миру - онлайн-классы.

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