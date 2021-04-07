Фото: самурай "на удаленке": онлайн-уроки японского мастера в Токио

Еще недавно Косиро Минамото надеялся встретить иностранных туристов во время Олимпийских игр и познакомить их с искусством самураев.

Но когда в прошлом году оргкомитет Токио-2020 решил, что Игры будут отложены, а затем было объявлено, что соревнования пройдут без зарубежных зрителей, он был вынужден отказаться от своих планов.

Минамото, изучавший боевые искусства 35 лет, известен своим изобретением бугаку, или "танца воина": уникального вида исполнительского искусства, сочетающего владение самурайским мечм с песнями и танцами классической японской драмы.

Мастер надеялся, что его бизнес будет процветать во время Олимпийских игр в Токио. Он потратил около 45 тысяч долларов на оборудование и ремонт своей школы в 2019 году, готовясь к наплыву иностранцев.

Сейчас он нашел новый способ привлечь своих учеников по всему миру - онлайн-классы.

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