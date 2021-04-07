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Фото: кошмар под пальмами – последствия смертоносного наводнения в Индонезии

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  • Последствия тропического циклона в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенггара
  • Правительство Индонезии продолжает работать над устранением последствий оползней и наводнений в провинции Восточная Нуса-Тенгара, произошедших в минувшее воскресенье
  • Масштабные паводки и оползни после проливных дождей обрушились на восток Индонезии в ночь на воскресенье
  • Последствия тропического циклона в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенггара
  • Сотни людей были пострадавшие госпитализированы. В среду Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердило гибель более ста жителей страны
  • Поврежденная машина после прохождения тропического циклона в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенггара
  • В кратчайшие сроки после бедствия к спасательным работам были привлечены сотни людей
  • Из-за отключения электроэнергии, разрушения дорог и удаленностью районов бедствия спасательные работы были затруднены
  • Монахини у разрушенных домов после тропического циклона в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенггара
  • В результате разбушевавшегося ненастья под завалами оказались десятки домов, множество строений были смыты, разрушены мосты
© REUTERS / Antara Foto/Aditya Pradana Putra
Последствия тропического циклона в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенггара.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/07/34291497.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210407/34291944/foto-posledstviya-navodneniya-v-indonezii.html

Правительство Индонезии продолжает работать над устранением последствий оползней и наводнений в провинции Восточная Нуса-Тенгара, произошедших в минувшее воскресенье.

Масштабные паводки и оползни после проливных дождей обрушились на восток Индонезии в ночь на воскресенье. В результате разбушевавшегося ненастья под завалами оказались десятки домов, множество строений были смыты, разрушены мосты.

© AP Photo / Rick Rycroft
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Сотни людей были пострадавшие госпитализированы. В среду Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердило гибель более ста жителей провинции Восточная Нуса-Тенггара, на которую пришелся наиболее сильный удар стихии.

В кратчайшие сроки после бедствия к спасательным работам были привлечены сотни людей, но в связи с отключением электроэнергии, разрушением дорог и удаленностью района работы были затруднены.

Смотрите в фотоленте Sputnik каковы катастрофические последствия масштабных наводнений в Индонезии.

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