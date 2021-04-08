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Фото: жизнь "умирающего города" – древности и красоты Чивита-ди-Баньореджо

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© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Общий вид Чивита ди Баньореджо
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/07/34291999.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210408/34292726/foto-zhizn-umirayuschego-goroda--drevnosti-i-krasoty-chivita-di-banoredzho.html

Более трехсот лет назад жители покинули этот город после сильного землетрясения. Тем не менее его ускользающая красота привлекает туристов со всей Италии.

История Чивита ди Баньореджо – небольшого селения в регионе Лацио – насчитывает более двух тысяч лет. По данным историков, основано оно было еще этрусками.

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В 1695 году из-за сильного землетрясения жители и муниципальная власть вынуждены были переехать из Чивиты, расположенной на практически неприступном холме, в нижнюю часть города, в Баньореджо. Удар стихии привел к появлению трещин в скальной породе, на которой расположено селение. А дожди и непогода усугубили ситуацию: почва холма постепенно размывалась и земля в буквальном смысле просто уходила из-под ног.

Так городок, издалека похожий на крепость, обезлюдел. Жители окрестных поселков прозвали его умирающим, а потом и вовсе мертвым. Когда-то единственная дорога между Чивитой и Баньореджо пролегла по откосу холма, который уже обвалился, а на его месте сейчас построен мост. Поэтому желающие полюбоваться старинными красотами Чивита-ди-Баньореджо всегда могут это сделать. Ведь здесь все еще живут люди, есть действующая церковь, ресторанчики, кафе, отели и сувенирные лавки.

Нужно только помнить об осторожности и соблюдать меры безопасности.

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