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Фото: богатые и знаменитые – опубликован новый рейтинг Forbes

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© REUTERS / Joshua Roberts
Владелец Amazon Джефф Безос.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210408/34310805/foto-bogatye-i-znamenitye-opublikovan-novyy-reyting-forbes.html

Forbes вновь обнародовал свой знаменитый рейтинг богатейших людей мира. Узнайте о взлетах и падениях крупнейших состояний мира в нашей фотоленте.

Прошедший 2020 год стал самым необычным не только из-за пандемии. Рекордный рост доходов самых богатых людей планеты немало изумил тех, кто ежегодно составляет списки богатейших людей.

Forbes.
© CC0 / Pixabay / StockSnap
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Речь идет о Forbes, ежегодно составляющем свой неизменный рейтинг крупнейших состояний и их счастливых обладателей.

Издание отмечает, что Джефф Безос четвертый год подряд становится самым богатым в мире, его состояние составляет 177 миллиардов долларов. В то же время Илон Маск взлетел на второе место с 151 миллиардом долларов на фоне роста акций Tesla и Amazon.

Замыкает тройку Бернар Арно, курирующий империю из 70 брендов, включая Louis Vuitton и Sephora.

Сюрпризом стало появление в рейтинге основателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова, который оказался на 112 месте в общем рейтинге и стал девятым в списке богатейших россиян. За год его состояние увеличилось до 17,2 миллиардов долларов.

Узнайте в фотоленте, кто, они – первые 15 имен рейтинга Forbes.

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