Фото: богатые и знаменитые – опубликован новый рейтинг журнала Forbes

Forbes вновь обнародовал свой знаменитый рейтинг богатейших людей мира. Узнайте о взлетах и падениях крупнейших состояний мира в нашей фотоленте.

Прошедший 2020 год стал самым необычным не только из-за пандемии. Рекордный рост состояний самых богатых людей планеты немало изумил тех, кто ежегодно составляет списки самых крупных состояний.

Речь идет о журнале Forbes, ежегодно составляющем свой неизменный рейтинг крупнейших состояний и их счастливых обладателей.

Издание отмечает, что Джефф Безос четвертый год подряд является самым богатым в мире, его состояние составляет 177 миллиардов долларов. В то же время Илон Маск взлетел на второе место с 151 миллиардом долларов на фоне роста акций Tesla и Amazon.

Замыкает тройку Бернар Арно, курирующий империю из 70 брендов, включая Louis Vuitton и Sephora.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova