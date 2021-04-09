Фото: юбилей "панк-иконы" мира моды – 80 лет исполняется Вивьен Вествуд

Яркая, эпатажная и оригинальная. Вествуд всегда славилась тем, что легко меняла стили, удивляла публику и постоянно оставалась бунтаркой, задавая собственные стандарты в профессии.

На заре своей карьеры она одевала группу Sex Pistols и черпала вдохновение в панк-культуре. В это время она выпускала рваные футболки с провокационными принтами, скрепленные заклепками, булавками и бритвами, использовала ошейники и цепи в качестве аксессуаров. Работы Вествуд стали эталоном панк-культуры, а саму ее впоследствии назвали "бабушкой панка".

Сейчас смелые и дерзкие наряды дизайнера носят многие знаменитости — в их числе Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон, Ева Мендес, Деми Мур, Хайди Клум.

Вивьен Вествуд также знаменита активной гражданской позицией: она продвигает инициативы против изменения климата, а также выступает в поддержку Джулиана Ассанжа.

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