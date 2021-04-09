08:08 09 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: юбилей "панк-иконы" мира моды – 80 лет исполняется Вивьен Вествуд

Получить короткую ссылку
31 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Британский дизайнер и основательница стиля панк в моде Вивьен Вествуд.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/08/34311050.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210409/34312103/foto-yubiley-pank-ikony-mira-mody-80-let-ispolnyaetsya-viven-vestvud.html

Свой 80-й день рождения отпраздновала королева провокации, основательница стиля панк в индустрии моды Вивьен Вествуд.

Яркая, эпатажная и оригинальная. Вествуд всегда славилась тем, что легко меняла стили, удивляла публику и постоянно оставалась бунтаркой, задавая собственные стандарты в профессии. 

Как Олимпиада-80 повлияла на моду в СССР
© Sputnik
Канделаки: как Олимпиада-80 повлияла на моду в СССР - видео

На заре своей карьеры она одевала группу Sex Pistols и черпала вдохновение в панк-культуре. В это время она выпускала рваные футболки с провокационными принтами, скрепленные заклепками, булавками и бритвами, использовала ошейники и цепи в качестве аксессуаров. Работы Вествуд стали эталоном панк-культуры, а саму ее впоследствии назвали "бабушкой панка".

Сейчас смелые и дерзкие наряды дизайнера носят многие знаменитости — в их числе Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон, Ева Мендес, Деми Мур, Хайди Клум.

Вивьен Вествуд также знаменита активной гражданской позицией: она продвигает инициативы против изменения климата, а также выступает в поддержку Джулиана Ассанжа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Владелец Amazon Джефф Безос
Фото: богатые и знаменитые – опубликован новый рейтинг Forbes
#СВОИХНЕБРОСАЕМ: Кто вступился за задержанных в Латвии журналистов
Видео: #СВОИХНЕБРОСАЕМ – кто вступился за задержанных в Латвии журналистов
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться