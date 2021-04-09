Фото: памяти принца Филиппа, герцога Эдинбургского

Родившийся 10 июня 1921 года, принц Филипп не дожил до 100-летнего юбилея всего пару месяцев. И, несмотря на это, прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи в истории.

Соболезнования в связи с кончиной с принца Филиппа выразило посольство России в Лондоне.

"Наши сердечные соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа. Герцогом Эдинбургским, праправнуком русского императора Николая I, восхищались и его будут оплакивать многие россияне. Пусть его душа покоится с миром", – говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

В Британии объявлен национальный траур, он продлится 8 дней, а королевская семья будет скорбеть 30 дней.

В Соединенном Королевстве приспущены флаги, не станут принимать новых законов, поскольку королева не будет заниматься государственными делами. Парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах.

Над сценарием своих будущих похорон принц Филипп работал лично, он пожелал отказаться от государственных похорон в пользу менее пышных.

Отпевание покойного, как ожидается, состоится в часовне святого Георгия в Виндзорском замке и пройдет в военном стиле, присутствовать будут лишь родственники и ближайшие друзья королевской семьи. Хотя родители королевы и ее сестра принцесса Маргарет похоронены в часовне, герцога Эдинбургского похоронят, по всей видимости, в садах Фрогмор на территории замка, неподалеку от мавзолея королевы Виктории и принца Альберта.

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