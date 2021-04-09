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Фото: снова на орбите – корабль "Ю. А. Гагарин" стартовал к МКС

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© Photo : Roscosmos
Члены основного экипажа МКС-65 астронавт НАСА Марк Ванде Хай, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров (слева направо) перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18" с космодрома Байконур. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/09/34322937.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210409/34323649/foto-snova-na-orbite-korabl-gagarin-startoval-k-mks.html

В пятницу, в преддверии Дня космонавтики и 60-летия полета в космос первого космонавта планеты, с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18").

Поскольку запуск проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина, корабль "Союз" получил имя собственное – "Ю. А. Гагарин". Надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом Гагарина украшен головной обтекатель ракеты.

LIVE: Запуск космического корабля Союз МС-18 с экипажем МКС-65 с космодрома Байконур
Роскосмос
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Именной корабль доставил на МКС космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая, причем для Новицкого это был уже третий полет, для Ванде Хая – второй, а для Дуброва – первый в карьере.

Примерно через 9 минут после пуска корабль вышел на орбиту, а уже через 3 часа 25 минут полета пристыковался к МКС.

Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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