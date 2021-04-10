Фото: свидетели эпохи – советские автомобили на дорогах Молдовы

Похоже, уже совсем в недалеком будущем советские автомобили станут настоящей антикварной ценностью Ведь уже сейчас практически невозможно встретить их на дорогах страны.
В советское время эти машины были настоящей роскошью, а на их владельцев смотрели с неприкрытой завистью. Каждый мечтал, чтобы во дворе его ждала "Волга" или "Жигули". Или на худой конец "Запорожец".
Сегодня на советских автомобиля ездят в основном люди преклонного возраста, у которых попросту нет денег на новую машину. Хотя многие из них признаются, что ни за что не променяют свою "ласточку" ни на что другое. А может, просто не хотят расставаться с автомобилем своей молодости.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие машины советского производства нам удалось найти на современных улицах.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>