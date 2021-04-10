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Фото: свидетели эпохи – советские автомобили на дорогах Молдовы

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  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
  • Советские автомобили в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
LADA 2107 (ВАЗ-2107 «Жигули») — советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом типа седан, одна из последних моделей «классики», выпускавшаяся на ОАО «Волжский автомобильный завод/АвтоВАЗ» с марта 1982 года по 17 апреля 2012 года.
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Sputnik Молдова
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Еще совсем недавно, каких-то лет 20 назад, эти машины преобладали на улицах молдавских городов, но со временем их вытеснили новенькие иномарки. Теперь же при виде этих машин на многих накатывает волна ностальгии.

Похоже, уже совсем в недалеком будущем советские автомобили станут настоящей антикварной ценностью Ведь уже сейчас практически невозможно встретить их на дорогах страны.

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© Photo : Мой город Кишинев
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В советское время эти машины были настоящей роскошью, а на их владельцев смотрели с неприкрытой завистью. Каждый мечтал, чтобы во дворе его ждала "Волга" или "Жигули". Или на худой конец "Запорожец".

Сегодня на советских автомобиля ездят в основном люди преклонного возраста, у которых попросту нет денег на новую машину. Хотя многие из них признаются, что ни за что не променяют свою "ласточку" ни на что другое. А может, просто не хотят расставаться с автомобилем своей молодости.

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие машины советского производства нам удалось найти на современных улицах.

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