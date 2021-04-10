Фото: свидетели эпохи – советские автомобили на дорогах Молдовы

Еще совсем недавно, каких-то лет 20 назад, эти машины преобладали на улицах молдавских городов, но со временем их вытеснили новенькие иномарки. Теперь же при виде этих машин на многих накатывает волна ностальгии.

Похоже, уже совсем в недалеком будущем советские автомобили станут настоящей антикварной ценностью Ведь уже сейчас практически невозможно встретить их на дорогах страны.

В советское время эти машины были настоящей роскошью, а на их владельцев смотрели с неприкрытой завистью. Каждый мечтал, чтобы во дворе его ждала "Волга" или "Жигули". Или на худой конец "Запорожец".

Сегодня на советских автомобиля ездят в основном люди преклонного возраста, у которых попросту нет денег на новую машину. Хотя многие из них признаются, что ни за что не променяют свою "ласточку" ни на что другое. А может, просто не хотят расставаться с автомобилем своей молодости.

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие машины советского производства нам удалось найти на современных улицах.

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