Фото: цветы и приспущенные флаги – британцы скорбят по принцу Филиппу

Жители Лондона принесли цветы к Букингемскому дворцу в память о супруге королевы Великобритании принце Филиппе.

Печальное для всех подданных британской короны известие сообщила в пятницу пресс-служба Букингемского дворца. В возрасте 99 лет скончался герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп.

Услышав эту новость, сотни британцев начали собираться у ворот резиденции британских монархов. Люди несли цветы, которые и возложили здесь же, у ворот. Придворные приспустили флаги над дворцом и прикрепили к забору табличку с печальной новостью о кончине принца.

Свои соболезнования в адрес британской королевской семьи шлют также мировые политические лидеры.

"С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом", – говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной королеве Елизавете II российским президентом Владимиром Путиным.

"Я с прискорбием узнала о кончине принца Филиппа. Хочу выразить искренние соболезнования Ее Величеству королеве, королевской семье и народу Соединенного Королевства в этот очень печальный день", – написала лава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Начиная с военной службы во время Второй мировой войны, прожитых вместе с королевой 73 лет и заканчивая целой жизнью, прожитой на виду у общества - принц Филипп с готовностью посвятил себя и свою жизнь народу Великобритании, всеобщему благу и своей семье", - отметил в сообщении с соболезнованиями президент США Джо Байден.

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