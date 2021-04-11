Фото: спа для пса – салон красоты исключительно для четвероногих

Не многие могут себе позволить несколько часов понежиться в спа-салоне, наводя красоту. Но хозяевам этих животных ничего не жалко для своих четвероногих друзей, если это полезно и для здоровья питомцев.

Работники специализированного салона для животных в Кишиневе – настоящие мастера своего дела: они внимательно изучают все тенденции в мире собачьей моды, а именно стрижек для животных. Конечно же, они стремятся применить на практике свои знания, при этом не забывая и о новых технологиях.

Директор салона Анастасия Гадай говорит, что бывали случаи, когда к ним приводили животных не чесаных и не мытых, не то что в течение нескольких месяцев, а скорее всего лет. И неизменно собаки, кошки, шиншиллы выходят из салона в самом лучшем виде.

Каждый работник к тому же – немного зоопсихолог. Ведь для животных нужно найти индивидуальный подход, успокоить, расположить к себе. А после этого и работа пойдет!

Анастасия советует всем заводчикам домашних животных обязательно мыть своих питомцев не реже одного раза в месяц, а если они гуляют на улице, то и раз в неделю. Стричь же – один раз в два месяца. Тогда ваши любимые животные будут иметь идеальный внешний вид, чистый и ухоженный. Но если у вас нет времени заняться этим, в салоне всегда рады видеть вас и ваших питомцев.

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