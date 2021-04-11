Фото: залпы по всей Британии – акция в память о принце Филиппе

По всей территории Британии, в Гибралтаре и на военных кораблях в море были даны залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе.

В полдень субботы британские военные дали 41 пушечный залп в память о принце Филиппе супруге королевы Елизаветы II скончавшемся в минувшую пятницу.

Ровно в полдень по лондонскому времени прозвучал первый выстрел салюта, длившегося больше 40 минут. Орудия, в том числе времен Первой мировой войны, произвели 41 залп, делая один выстрел каждую минуту.

СМИ сообщают, что в честь герцога, который был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства, орудийные залпы прозвучали с пристани Лондонского Тауэра и казарм королевской артиллерии в Вулидже, а также из замков Белфаста, Кардиффа и Эдинбурга.

Герцог Эдинбургский, муж королевы Британии Елизаветы II, умер в пятницу, 9 апреля, не дожив всего два месяца до своего столетнего юбилея.

Смотрите в фотоленте Sputnik как выглядела памятная церемония.

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