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Фото: залпы по всей Британии – акция в память о принце Филиппе

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© AP Photo / Javier Fergo
Королевский гибралтарский полк дает 41 артиллерийский залп в Гибралтаре в ознаменование смерти принца Филиппа.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210411/34337602/foto-zalpy-po-vsey-britanii-aktsiya-v-pamyat-o-printse-filippe.html

По всей территории Британии, в Гибралтаре и на военных кораблях в море были даны залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе.

В полдень субботы британские военные дали 41 пушечный залп в память о принце Филиппе супруге королевы Елизаветы II скончавшемся в минувшую пятницу.

Westminster Abbey rings bells 99 times in tribute to Prince Philip
© Ruptly
99 ударов колокола – в Вестминстерском аббатстве почтили память принца Филиппа

Ровно в полдень по лондонскому времени прозвучал первый выстрел салюта, длившегося больше 40 минут. Орудия, в том числе времен Первой мировой войны, произвели 41 залп, делая один выстрел каждую минуту.

СМИ сообщают, что в честь герцога, который был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства, орудийные залпы прозвучали с пристани Лондонского Тауэра и казарм королевской артиллерии в Вулидже, а также из замков Белфаста, Кардиффа и Эдинбурга.

Герцог Эдинбургский, муж королевы Британии Елизаветы II, умер в пятницу, 9 апреля, не дожив всего два месяца до своего столетнего юбилея.

Смотрите в фотоленте Sputnik как выглядела памятная церемония.

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